МВД предлагает разрешить полицейским изымать детей из семей

Речь идет о случаях прямой угрозы жизни и здоровью детей. Как передает Интерфакс, ведомство уже подготовило соответствующие поправки в Семейный кодекс. На заседании совета при правительстве по попечительству в социальной сфере представитель МВД Станислав Колесник заявил, что органы опеки работаю только в будни с 9-ти до 6-ти, а в остальное время на сообщения об угрозах реагируют сотрудники полиции.