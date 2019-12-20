МВД предлагает разрешить полицейским изымать детей из семей

Речь идет о случаях прямой угрозы жизни и здоровью детей. Как передает Интерфакс, ведомство уже подготовило соответствующие поправки в Семейный кодекс. На заседании совета при правительстве по попечительству в социальной сфере представитель МВД Станислав Колесник заявил, что органы опеки работаю только в будни с 9-ти до 6-ти, а в остальное время на сообщения об угрозах реагируют сотрудники полиции.
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