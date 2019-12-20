В ближайшее время в Федеральной службе безопасности возможны кадровые перестановки, — пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на высокопоставленный источник. По его данным, это связано с многочисленными скандалами. Последней каплей стала вчерашняя стрельба у здания ФСБ на Лубянке.