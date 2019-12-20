Акционеры компании «Яндекса» соберутся сегодня в Амстердаме, чтобы обсудить создание Фонда общественных интересов

Ранее необходимость этого шага признали в российском отделении.

Владельцы голландской Yandex N.V. могут сегодня утвердить решение об изменениях в структуре управления корпорацией. Этой осенью совет директоров её российской дочерней компании предложил создать новый орган, у которого будет множество полномочий. Владельцы будут вынуждены согласовывать с ним консолидацию более десяти процентов акций, операции с персональными данными клиентов «Яндекса» и многое другое, — сообщала газета «Ведомости».

Также Фонд общественных интересов сможет отстранять от обязанностей генерального директора. По данным издания, предприниматели были вынуждены пойти на этот шаг, чтобы смягчить давление со стороны российских властей. Газета писала, что новая система управления была создана совместно с сотрудниками администрации президента, а нужна она для того, чтобы власти могли влиять на компанию. «Яндекс» в свою очередь, должен получить поддержку со стороны государства.

Также к Фонду общественных интересов должна перейти так называемая золотая акция «Яндекса», которая даёт право блокировать ряд решений в компании.