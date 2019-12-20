Новый состав Палаты общин, как ожидается, сегодня рассмотрит соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза

Документ о Брекзите будет обсужден в третьем, решающем чтении.

Сделка с Брюсселем в первых двух чтениях была одобрена еще в октябре, однако затем депутаты Палаты общин отказались ее рассматривать в ускоренном режиме. Они вынудили британского премьер-министра Бориса Джонсона просить еще об одной отсрочке выхода из ЕС — теперь он назначен на 31 января следующего года. В свою очередь, глава кабмина добился проведения досрочных парламентских выборов, которые уверенно выиграла правящая Консервативная партия. У нее единоличное большинство. Джонсон настаивает на скорейшем выходе из Евросоюза в конце января следующего года – это был один из пунктов его предвыборной программы. Британский премьер также хочет сократить до минимума переходный период. Он закончится в конце следующего года, однако, согласно соглашению с Брюсселем, мог быть продлен на два года в случае трудных торговых переговоров. Однако во вторник Джонсон внес поправку, которая запрещает такую возможность. Эксперты при этом опасаются, что на заключение соглашения о свободной торговле одного года будет мало.

Первоначально Брекзит должен был состояться в конце марта этого года, однако он несколько раз откладывался из-за позиции британского парламента. Это даже привело к отставке премьер-министра Терезы Мэй.