Силовики по некоторым данным установили личность человека, который вчера вечером открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке

Это житель подмосковного Подольска.

В атаке на сотрудников спецслужбы подозревают 39-летнего Евгения Манюрова, сообщает телеканал РЕН. По его данным, житель Подольска увлекался стрельбой, в ноябре участвовал в соревнованиях клуба ДОСААФ в Москве и занял третье место в стрельбе из пистолета-карабина. В свою очередь издание Baza передаёт, что Манюров выходя из дома сказал матери, что едет на очередные соревнования. Она сообщила журналистам, что её сын увлёкся стрельбой в последние годы, когда работал в ЧОП, откуда недавно уволился. В армии не служил, в детстве занимался боксом и рукопашным боем. «Лубянский стрелок», как называют Манюрова некоторые СМИ, не был женат. Причины, по которым предположительно он приехал к зданию ФСБ и открыл огонь из карабина «Сайга» по силовикам, пока неизвестны. Дома в Подольске у него поздно вечером начался обыск. Официального подтверждения, что нападение устроил Манюров, до сих пор нет. Напомню, что вчера, после шести вечера у ФСБ появился вооружённый человек. Он по предварительным данным пытался попасть в приёмную, но понял, что это не удастся сделать из-за охраны. Тогда он открыл огонь на улице. В перестрелке погиб один сотрудник ФСБ, ранения получили пять человек, один из них гражданский. Двое пострадавших силовиков в тяжёлом состоянии. Напавший был убит. Расследовать случившееся будет центральный аппарат СК.

ФСБ возможно ждут кадровые перестановки. Это связано как со вчерашним инцидентом, так и скандалами, вызванными работой спецслужбы в последнее время. Об этом газете Коммерсант сообщил высокопоставленный источник.