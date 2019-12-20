Москва планирует потратить на подготовку к Новому году 1 млрд. 160 млн. рублей

Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок. Как отмечает Дождь, это больше, чем в прошлом году — тогда, по данным РБК, столичные власти выделили 972 миллиона. В 2017 году на празднование Нового года в Москве ушло три миллиарда.