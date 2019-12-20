Законопроект о Brexit внесут в британский парламент

После победы консерваторов на выборах ничто не помешает Великобритании покинуть Евросоюз, сказала нам руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Глава Евросовета призывает Лондон быстро ратифицировать соглашение о Brexit.