Британский парламент сегодня в пятый раз проведет голосование по биллю о Brexit

Законопроект включает в себя сделку с ЕС по условиям «развода», запланированного на 31 января 2020 года. Шансы на одобрение билля весьма высоки, так как победу на недавних досрочных выборах одержали консерваторы во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном.