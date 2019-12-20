Платформа Premier по просьбе зрителей до Нового года покажет все восемь эпизодов сериала «Эпидемия»

Платформа Premier (ранее ТНТ-Premier) по просьбе зрителей до Нового года покажет все восемь эпизодов сериала «Эпидемия» Павла Костомарова. Как сообщили в пресс-службе Premier, новые серии апокалиптического триллера появятся на платформе уже в пятницу, 20 декабря.

Запрет сериала, наоборот, привлек к нему внимание, теперь «Эпидемию» посмотрят больше людей, сказал в эфире «Эха Москвы» кинорежиссер Павел Лунгин.

Ранее телеканал ТНТ после первых трех серий прекратил показ сериала «Слуга народа», главную роль в котором сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский, удалив из них шутку про президента РФ.