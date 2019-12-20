Уголовное дело о перестрелке у здания ФСБ в Москве принял Центральный аппарат СК

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, дело возбуждено по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В результате перестрелки один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Злоумышленник застрелен. Стрельба на Большой Лубянке произошла накануне вечером в тот момент, когда Владимир Путин присутствовал на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности.