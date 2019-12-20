Заключительные гонки уходящего года биатлонисты проводят во французском Анси

Главные надежды в женском спринте российские болельщики возлагают на Светлану Миронову. На предыдущем этапе в Хохфильцине она в аналогичной гонке стала третьей. А не допусти роковой промах на стойке – и на победу могла бы претендовать. Благо, ход у Мироновой весьма приличный. Неплохую форму набрала и Кристина Резцова. Постарается проявить себя и опытная Екатерина Юрлова Перхт. Очевидно, что для обеих главная задача – справиться со стрельбой.

Главным же фаворитом сегодня будет Доротея Вирер. Итальянская биатлонистка выиграла в нынешнем сезоне обе спринтерские гонки. И уверенно возглавляет Общий зачет кубка мира.

Старт женского спринта запланирован на 16 часов. Трансляция на МАТЧ ТВ.