Судно с очередным грузом ядерных отходов из Германии прибудет сегодня в Петербург

Это случится несмотря на протесты экологов.

Сухогруз «Михаил Дудин» прибывает в Петербург из Амстердама. В Голландии на борт корабля погрузили несколько сотен тонн обеднённого гексафторида урана. Радиоактивные и высокотоксичные отходы в «Росатоме» считают ценным ресурсом. Россия уже накопила около сорока процентов мировых запасов этого вещества. В ближайшие годы в нашу страну привезут ещё больше так называемых «урановых хвостов». Все они пройдут через Петербург, чтобы уехать на Урал. Перегрузка отходов вызвала протесты экологов. В Германии активисты вставали на пути составов с контейнерами, а в Петербурге устроили инсталляцию в центре города. За это полиция уже составила административный протокол в отношении одного из участников акции.

Ранее несколько петербургских депутатов попросили президента России запретить разгрузку «хвостов» в черте города. Ответа пока они не получили.