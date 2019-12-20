Иск метрополитена к Соболь и Албурову рассмотрят 20 декабря

Ранее Мещанский суд Москвы предложил ГУП «Московский метрополитен» предоставить расчёты по конкретным станциям метро, на которых были задействованы дополнительные сотрудники в день проведения несогласованных акций 3 августа.

ФБК не намерены прекращать свою работу из-за исков к оппозиции, — рассказала «Эху Москвы» юрист фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Представитель истца заявил, что в связи с привлечением на работу в выходной день дополнительных сотрудников ГУП «Московский метрополитен» понёс дополнительные издержки в размере 311 тысяч рублей.

Представители стороны защиты утверждают, что ГУП «Московский метрополитен» наоборот должен был получить прибыль от дополнительного пассажиропотока.