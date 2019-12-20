Петрозаводский городской суд сегодня продолжит слушания по делу историка Юрия Дмитриева

Главу карельского отделения общества «Мемориал» обвиняют в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего.

Суд на предыдущих двух заседаниях допросил десятерых свидетелей защиты. Кроме того, он продлил Дмитриеву арест на три месяца – до 25 марта. Произошло это 13 декабря – в этот же день ровно три года назад историк и исследователь захоронений жертв сталинских репрессий в Сандармохе впервые был заключен под стражу. Поводом для его преследования стали обнаруженные фотографии несовершеннолетней приемной дочери в обнаженном виде. Сам Дмитриев говорил, что контролировал таким образом физическое развитие девочки, которая при удочерении была истощена. В апреле прошлого года суд оправдал главу карельского «Мемориала» и условно осудил только за хранение частей огнестрельного оружия. Однако Верховный суд Карелии отменил приговор и отправил дело на пересмотр. Впоследствии Дмитриеву предъявили новое обвинение – уже в сексуальном насилии в отношении приемной дочери. Оба дела объединены в одно, сам историк вину не признает.

Ранее открытое письмо в поддержку Дмитриева подписали более 200 правозащитников, актеров, режиссеров и политиков.