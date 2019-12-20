Стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, возможно, открыл уроженец Подмосковья, 39-летний Евгений Манюров

Об этом сообщают Telegram-канал «112» и телеканал Рен ТВ. По их сведениям, Манюров учился в Российской академии правосудия, а также был слушателем курса в Высшей школе экономики. Официально это не подтверждено. По данным СК, в результате стрельбы один сотрудник ФСБ погиб, еще пятеро, включая одного гражданского, получили ранения. Дело передано в центральный аппарат СК.

Действия силовиков при попытке нападения на здание ФСБ можно назвать успешными. Такое мнение «Эху Москвы» высказал ветеран группы спецназа «Вымпел» Анатолий Ермолин. Для безопасности граждан на улице также были применены верные меры, добавил Анатолий Ермолин.