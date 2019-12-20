В Карелии двое жителей Москвы сбросили с вертолета автомобиль Mercedes Gelandewagen.

Как сообщили изданию «Столица на Онего» в местном аэропорту «Пески», москвичи заплатили за 20 минут полета 250 тысяч рублей. Разбитый автомобиль 1995 года выпуска, а также его части пошли на металлолом. Сотрудники аэропорта признались, что никогда с подобным не сталкивались. Как пишет «Столица на Онего», двое москвичей заключили пари. Проигравший ставил на кон «Гелендваген», который должны были сбросить с воздуха. В Москве затею осуществить не удалось, поэтому решено было попробовать сделать это в Карелии.
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