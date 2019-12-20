Z Архив новостей новости
5 5 6 2110
05:10, 20 декабря 2019

В Карелии двое жителей Москвы сбросили с вертолета автомобиль Mercedes Gelandewagen.

Как сообщили изданию «Столица на Онего» в местном аэропорту «Пески», москвичи заплатили за 20 минут полета 250 тысяч рублей. Разбитый автомобиль 1995 года выпуска, а также его части пошли на металлолом. Сотрудники аэропорта признались, что никогда с подобным не сталкивались. Как пишет «Столица на Онего», двое москвичей заключили пари. Проигравший ставил на кон «Гелендваген», который должны были сбросить с воздуха. В Москве затею осуществить не удалось, поэтому решено было попробовать сделать это в Карелии.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Гайдар был рыцарем российской свободы Если он что-то сделал не так, почему же вы (все мы) не поправили этого за 30 лет? А только и придумали, что объяснять неполным годом его полу-премьерства свои неудачи?..

5 354 6 24123 17.12
Kполитика, история, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Леонид Радзиховский гость: Леонид Радзиховский журналист

По-моему, у Жукова намного более крутые амбиции. Сейчас ему надо решать, кто его главный враг — Навальный или Путин…

5 180 6 27064 13.12
#слушать 33:54 8читать ;смотреть $скачать 7.8 МБ
Kукраина, рф, политика, экология, общество
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Как оценивать встречу Путина и Зеленского в Париже на саммите Нормандской четвёрки? Переоценивать силу санкций тоже не стоит – модель осаждённой крепости уже протестирована на прочность, и похоже есть вера, что отсиживаться в этой цитадели можно довольно долго…

5 104 6 12040 13.12
Kполитика, рф, украина, ес, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Оправданий нападению нет Ничто не может быть оправданием для нападения на приемную ФСБ в Москве. Это – преступление. Согражданам, недовольным политикой властей, не стоит выражать сочувствия тем, кто применяет оружие против органов власти. Ни явного, ни скрытого…

5 83 6 8281 19.12
Kобщество, происшествия, фсб, события
Блоги

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group

Выводы о результатах выборов в Великобритании Для Великобритании даже Брекзит лучше, чем Корбин, поэтому наверное можно праздновать «победу прогрессивного человечества»...

5 120 6 31733 13.12
Kобщество, выборы, политика, великобритания, мнения
Блоги

Анатолий Чубайс гендиректор РОСНАНО

Гайдар изменил ход истории Многое в нашей сегодняшней жизни вызвало бы у Егора изумление, недовольство и возражение, но главное и важнейшее завоевание тех лет – появление рыночной экономики и частной собственности – неоспоримо и необратимо…

5 262 6 27674 16.12
Kпамять, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Не произошло. Ну, не смогла… Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. За принятие документа проголосовали 133 государства, против — Украина и США, воздержались 52 страны…

5 112 6 13057 19.12
Kсша, украина, политика, общество, события
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

«Умные» репрессии Создав различного рода кордоны для получения гражданскими организациями средств из независимых источников, власти теперь решили еще и изымать у них средства через фальшивые штрафы…

5 64 6 21916 13.12
Kобщество, правозащита, мнения
Блоги

Фото дня

Гражданский мемориал Бориса Немцова вернулся на прежнее место после ремонта части Большого Москворецкого моста Народный мемориал существует уже почти четыре года…

5 55 6 6951 14.12
Kобщество, немцов, память, фото, события
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Долой Грету! Кто манипулирует Гретой? Еще раз. Политики? Концерны? Страны? Грета основала движение «Fridays for Future», за которым пошли сотни тысяч школьников Европы…

5 291 6 38453 19.12
Kэкология, политика, деньги, события
Блоги

Илья Варламов блогер

Операция «Снежинка» Мне кажется, это очень красивая новогодняя история! Во-первых, сама идея розыгрыша весьма неплоха. Во-вторых, адекватная реакция начальства – надеюсь, больше ребят никак не накажут! В-третьих, этот случай говорит о готовности российских полицейских исполнять любые, даже самые дурацкие приказы…

5 60 6 37644 13.12
Kполиция, общество, власть, чиновники, события
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Собираем вопросы к интервью с Лукашенко 23 декабря у меня запланировано интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Задавайте свои вопросы!..

5 68 6 9462 17.12
Kлукашенко, эхо москвы, события
Блоги

Карина Орлова журналист

+ Однажды в Америке: Антисемитизм Трампа, триумф Бориса и заказуха против Ходорковского в Вашингтоне. Однажды в Америке: Антисемитизм Трампа, триумф Бориса и заказуха против Ходорковского в Вашингтоне. Сравнение самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с Михаилом Ходорковским — обоих ненавидят их президенты (Трамп и Путин), обсуждают феномен Бориса Джонсона и его параллельность британскому истеблишменту…

5 48 6 6947 17.12
8читать ;смотреть
Kсша, рф, события
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Иранцы – не палестинцы, их – не жалко Почему доведенных до отчаяния иранцев, убиваемых с вертолета собственными силовиками, замученных и утопленных, не жалко, а палестинских отморозков, лезущих через пограничных забор отнюдь не с цветами – жалко до слез?..

5 46 6 7053 18.12
Kиран, протесты, власть, израиль, палестина, мнения
Блоги

Кусок эфира

Юлия Латынина: Если бы в России был Илон Маск, его бы уже посадили Если господин Мамут считает, что его обокрали, первое: почему он молчал до сегодняшнего дня? Почему он не подал в арбитраж? Почему, когда компанию продавали американцам, не была оспорена сделка?..

5 177 6 78162 13.12
Kобщество, бизнес, технологии, мнения
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Зачем Зеленскому интеграция с ордловцами? Каково сознание тех людей, кто в настоящее время находится на оккупированной территории Донбасса? На этот вопрос отвечает детальное обследование общественного мнения на территориях, неподконтрольных Украине…

5 270 6 45277 14.12
Kзеленский, донбасс, социология, события

Популярное за неделю

Новости

Огонь у здания ФСБ на Лубянке открыл, предположительно, житель Подмосковья Евгений Манюров. По сведениям Telegram-канала 112, в квартире Манюрова в Подольске проходят обыски.

5 0 6 862
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Путин вовлечен в решение нынешнего кризиса с ВАДА. Думаю, что он в бешенстве от того, что Россия отстранена от Олимпиады. А Россия – это флаг и гимн. Россия – это не спортсмены для него…

5 116 6 109705 14.12
#слушать 01:30:53 8читать ;смотреть $скачать 20.8 МБ
Kвласть, общество, видео, передачи
Голосование
5 48 6 10154 17.12
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Китайские товарищи ударили в подбрюшье Как вы с Украиной, так и Китай с вами – вставил вам реал-политик. И это еще не конец…

5 308 6 271297 16.12
Kкитай, политика, белоруссия, кредиты, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Заочный разговор с Путиным Заочный разговор с Путиным Владимир Владимирович, Вам врут, Вы врете… Ваша система — это историческая ошибка…

5 138 6 203826 14.12
8читать ;смотреть
Kобщество, спорт, политика, путин, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8215973
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4300453

Сегодня в эфире