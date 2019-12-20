Онкобольницу №1 передадут Центру паллиативной помощи депздрава Москвы.

Ранее врачи этой больницы жаловались на принуждение к увольнению. Глава Центра Нюта Федермессер пишет у себя в ФБ, что в двух корпусах больницы в Щипковском переулке будет организован сестринский уход за нуждающимися. 18 декабря лидер профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева сообщила, что врачей больницы заставляют уволиться, а главврач вызвал Росгвардию и полицию. Департамент здравоохранения тогда отверг заявления врачей, пояснив, что отделение закрывают на ремонт, а врачей неприменно трудоустроят.
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