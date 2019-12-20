В России впервые осужден владелец пиратской сети онлайн-кинотеатров

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на участника расследования — международную компании в сфере кибербезопасности Group-IB. Отмечается, что владельцу сети дали условный срок. По имеющейся информации, приговор вынес суд в подмосковном Красногорске. Обвиняемого осудили по статье о нарушение авторских и смежных прав.