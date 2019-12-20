Личные данные почти 270-ти млн пользователей ФБ оказались в открытом доступе.

Как сообщает британская исследовательская компания Comparitech, большая часть данных принадлежит пользователям из США. Эксперты отмечают, что доступ к информации мог получить любой человек. Злоумышленники могли воспользоваться этой информации для рассылки спама и фишинговых атак. База данных впервые появилась в интернете 4 декабря. Сейчас она уже недоступна, но могла быть скопирована. В свою очередь, представитель ФБ сказал изданию Business Insider, что скорее всего, речь идет об информации, полученной до изменений, которые ввела соцсеть в области защиты персональных данных.
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