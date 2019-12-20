«Яндекс» сегодня проведет в Амстердаме внеочередное общее собрание акционеров.

В центре внимания будет вопрос создания Фонда общественных интересов. В случае положительного решения новая структура получит в дальнейшем «золотую акцию», которая будет давать решающий голос на собрании акционеров. Совет директоров «Яндекса» принял решение об изменениях в структуре управления месяц назад в связи с внесением в ГД законопроекта об ограничении доли иностранных инвесторов в крупнейших российских интернет-компаниях. Фонд общественных интересов будет обладать некоторыми правами управления. Принадлежащая Сбербанку «золотая акция» «Яндекса» будет передана компании по символической цене 1 евро.