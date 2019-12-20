«Яндекс» сегодня проведет в Амстердаме внеочередное общее собрание акционеров.

В центре внимания будет вопрос создания Фонда общественных интересов. В случае положительного решения новая структура получит в дальнейшем «золотую акцию», которая будет давать решающий голос на собрании акционеров. Совет директоров «Яндекса» принял решение об изменениях в структуре управления месяц назад в связи с внесением в ГД законопроекта об ограничении доли иностранных инвесторов в крупнейших российских интернет-компаниях. Фонд общественных интересов будет обладать некоторыми правами управления. Принадлежащая Сбербанку «золотая акция» «Яндекса» будет передана компании по символической цене 1 евро.
Самое обсуждаемое
Операция «Снежинка» Мне кажется, это очень красивая новогодняя история! Во-первых, сама идея розыгрыша весьма неплоха. Во-вторых, адекватная реакция начальства – надеюсь, больше ребят никак не накажут! В-третьих, этот случай говорит о готовности российских полицейских исполнять любые, даже самые дурацкие приказы…
+ Однажды в Америке: Антисемитизм Трампа, триумф Бориса и заказуха против Ходорковского в Вашингтоне. Сравнение самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с Михаилом Ходорковским — обоих ненавидят их президенты (Трамп и Путин), обсуждают феномен Бориса Джонсона и его параллельность британскому истеблишменту…