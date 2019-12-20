Огонь у здания ФСБ на Лубянке открыл, предположительно, житель Подмосковья Евгений Манюров.

По сведениям Telegram-канала 112, в квартире Манюрова в Подольске проходят обыски. Как передает Telegram-канал Baza, вчера, уходя из дома, предполагаемый стрелок сказал матери, что отправляется на соревнования по стрельбе. Ранее сообщалось, что Манюров увлекался оружием и практической стрельбой. Все сведения о злоумышленнике носят неофициальный характер и следственными органами не подтверждены. В результате перестрелки на Лубянке нападавший был убит. Погиб сотрудник ФСБ, еще пятеро, включая одного гражданского, ранены. Мотивы злоумышленника пока не выяснены.
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