Два человека погибли в результате взрыва в жилом доме в Филадельфии.

Как передает Эн-би-си, серьезно повреждены еще три жилых дома. На месте происшествия начался пожар. Местные власти не исключают, что число жертв может увеличиться. По сведениям Си-эн-эн, причиной взрыва могла быть утечка газа.
2019-12-20T04:07:00+03:00
2019-12-20T04:07:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2557425-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:07, 20 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Однажды в Америке: Антисемитизм Трампа, триумф Бориса и заказуха против Ходорковского в Вашингтоне. Сравнение самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с Михаилом Ходорковским — обоих ненавидят их президенты (Трамп и Путин), обсуждают феномен Бориса Джонсона и его параллельность британскому истеблишменту…