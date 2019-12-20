Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в Сенате.

У себя в Твиттере президент США пишет, что у демократов нет никаких доказательств. Формат и сроки процесса над Трампом в Сенате пока не определены. Все будет решаться после рождественских каникул. В среду палата представителей голосами одних демократов

вынесла Трампу импичмент обоим пунктам обвинения.