У себя в Твиттере президент США пишет, что у демократов нет никаких доказательств. Формат и сроки процесса над Трампом в Сенате пока не определены. Все будет решаться после рождественских каникул. В среду палата представителей голосами одних демократов
вынесла Трампу импичмент обоим пунктам обвинения.
Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в Сенате.
У себя в Твиттере президент США пишет, что у демократов нет никаких доказательств. Формат и сроки процесса над Трампом в Сенате пока не определены. Все будет решаться после рождественских каникул. В среду палата представителей голосами одних демократов