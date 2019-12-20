Администрация Трампа выступает против нового пакета санкций против России.

Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на письмо чиновника Госдепа главе международного комитета Сената Джиму Ришу. В письме говорится, что новые ограничения могут навредить экономике союзников США в Европе, а также разрушить поддержку нынешних санкций США против России. Представитель администрации Трампа не стал комментировать письмо, но сообщил, что там поддерживают политику сдерживания «российского влияния и агрессии».