Администрация Трампа выступает против нового пакета санкций против России.

Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на письмо чиновника Госдепа главе международного комитета Сената Джиму Ришу. В письме говорится, что новые ограничения могут навредить экономике союзников США в Европе, а также разрушить поддержку нынешних санкций США против России. Представитель администрации Трампа не стал комментировать письмо, но сообщил, что там поддерживают политику сдерживания «российского влияния и агрессии».
2019-12-20T04:04:00+03:00
2019-12-20T04:05:29+03:00
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04:04, 20 декабря 2019
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