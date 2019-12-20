У здания ФСБ на Лубянке, где накануне произошла стрельба, нашли самодельную бомбу.

По сведениям «Коммерсанта», силовики обнаружили на месте стрельбы рюкзак нападавшего. В нем были боеприпасы, гранаты и взрывное устройство. Как сообщил источник издания, рюкзак обезвредил робот-сапер с помощью гидропушки. В результате стрельбы возле здания ФСБ погиб сотрудник ведомства, пострадали еще пятеро, включая одного гражданского. Нападавший был застрелен. По не подтвержденным данным, это был 39-летний житель Московской области Евгений Манюров. Его мотивы еще не установлены.