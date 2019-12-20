Леонид Слуцкий назначен на должность главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. В конце ноября Слуцкий ушел в от ставку с поста главного тренера нидерландского «Витесса» после того, как клуб проиграл пять матчей подряд. Ранее Слуцкий возглавлял английский «Халл»