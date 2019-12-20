В Таиланде возле острова Пхукет катер с туристами врезался в яхту.

Как пишет Bangkok Post, капитан катера погиб, еще 12 человек пострадали. Один член экипажа пропал без вести, его ищут. Всего на катере находились 49 человек, возвращавшихся с экскурсии. По сведениям издания, яхтой управлял 47-летний россиянин. Среди пострадавших туристы из России, Пакистана, Эстонии и ряда других стран. Посольство России в Таиланде выясняет обстоятельства столкновения и проверяет, есть ли среди пострадавших наши соотечественники.