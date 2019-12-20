В Таиланде возле острова Пхукет катер с туристами врезался в яхту.

Как пишет Bangkok Post, капитан катера погиб, еще 12 человек пострадали. Один член экипажа пропал без вести, его ищут. Всего на катере находились 49 человек, возвращавшихся с экскурсии. По сведениям издания, яхтой управлял 47-летний россиянин. Среди пострадавших туристы из России, Пакистана, Эстонии и ряда других стран. Посольство России в Таиланде выясняет обстоятельства столкновения и проверяет, есть ли среди пострадавших наши соотечественники.
2019-12-20T03:08:00+03:00
2019-12-20T03:11:12+03:00
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03:08, 20 декабря 2019
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