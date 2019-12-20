Основным представителем Дональда Трампа на процессе по импичменту в сенате будет адвокат Пэт Чиполлоне.

Об этом сообщил сам президент США, добавив, что будет еще «пара других юристов». Как отмечает РИА, именно Чиполлоне публиковал официальный отказ Трампа от участия в слушаниях по импичменту в палате представителей.
2019-12-20T03:07:00+03:00
2019-12-20T03:07:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 20 декабря 2019
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