Уголовное дело Александра Шестуна направлено в суд.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья обвиняют в многомиллионном взяточничестве и хищениях. Сам Шестун отвергает все обвинения и называет свое преследование заказным и политически мотивированным.