Уголовное дело Александра Шестуна направлено в суд.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья обвиняют в многомиллионном взяточничестве и хищениях. Сам Шестун отвергает все обвинения и называет свое преследование заказным и политически мотивированным.
2019-12-20T03:05:00+03:00
2019-12-20T03:06:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 20 декабря 2019
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