Переговоры по газу с Украиной продолжатся сегодня в Минске.

Как сообщают источники ИФ в «Газпроме», уровень переговоров высокий, российский газовый холдинг будет представлять его глава Алексей Миллер. Накануне в Берлине стороны при участии ЕС согласовали протокол по всему комплексу вопросов в газовой сфере, включая транзит. Теперь документ должен быть согласован на высшем уровне.