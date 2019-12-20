Переговоры по газу с Украиной продолжатся сегодня в Минске.

Как сообщают источники ИФ в «Газпроме», уровень переговоров высокий, российский газовый холдинг будет представлять его глава Алексей Миллер. Накануне в Берлине стороны при участии ЕС согласовали протокол по всему комплексу вопросов в газовой сфере, включая транзит. Теперь документ должен быть согласован на высшем уровне.
2019-12-20T03:04:00+03:00
2019-12-20T03:05:35+03:00
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03:04, 20 декабря 2019
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