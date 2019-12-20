Злоумышленник, который, как считают силовики, открыл стрельбу на Лубянке, был жителем Подмосковья.

Об этом сообщил РБК источник, близкий к ФСБ. РЕН ТВ без ссылки на источник также передает, что стрелок жил в Московской области. Об этом же сообщает «Пятый канал» и Телеграм-канал 112. По данным РЕН ТВ и «Пятого канала», предполагаемый стрелок — это 39-летний Евгений Манюров. Официального подтверждения этой информации не поступало.