Злоумышленник, который, как считают силовики, открыл стрельбу на Лубянке, был жителем Подмосковья.

Об этом сообщил РБК источник, близкий к ФСБ. РЕН ТВ без ссылки на источник также передает, что стрелок жил в Московской области. Об этом же сообщает «Пятый канал» и Телеграм-канал 112. По данным РЕН ТВ и «Пятого канала», предполагаемый стрелок — это 39-летний Евгений Манюров. Официального подтверждения этой информации не поступало.
2019-12-20T02:14:00+03:00
2019-12-20T03:04:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:14, 20 декабря 2019
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