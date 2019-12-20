Сенат США завершил принятие федерального бюджета на 2020 финансовый год.

Документы отправляются на подпись президенту Дональду Трампу. Общий объем расходов превысил 1,4 триллиона долларов. Демократам и республиканцам нужно было до 20 декабря согласовать свои позиции, чтобы избежать очередного «шатдауна» — приостановки финансирования федеральных ведомств.
2019-12-20T02:12:00+03:00
2019-12-20T02:13:38+03:00
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02:12, 20 декабря 2019
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