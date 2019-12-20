Британский парламент сегодня в пятый раз проведет голосование по биллю о Brexi.

Законопроект включает в себя сделку с ЕС по условиям «развода», запланированного на 31 января 2020 года. Шансы на одобрение билля весьма высоки, т.к победу на недавних досрочных выборах одержали консерваторы во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном.
2019-12-20T02:11:00+03:00
2019-12-20T02:12:34+03:00
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02:11, 20 декабря 2019
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