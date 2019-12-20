«Газпром» продолжит сегодня в Минске переговоры с Украиной по газу.

Как сообщают источники ТАСС в «Газпроме», переговоры будут «не технические», уровень высокий, российский газовый холдинг будет представлять его глава Алексей Миллер". Накануне в Берлине на переговорах между Россией, ЕС и Украиной удалось согласовать проект будущего соглашения по газу. Детали не раскрывались. Однако, как отметил глава российского Минэнерго Александр Новак, стороны обсудили конкретные объемы транзита газа через Украину и сроки будущего контракта.
2019-12-20T02:10:00+03:00
2019-12-20T02:11:28+03:00
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02:10, 20 декабря 2019
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