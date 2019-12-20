Мещанский суд Москвы назначил третью экспертизу по делу «Седьмой студии».

Как передает РИА, на этом настояла прокуратура, ссылаясь на то, что двое специалистов, проводившие прошлую экспертизу, были знакомы с подсудимыми и предвзяты в своих заключениях. По делу «Седьмой студии» проходят шесть фигурантов, их обвиняют в хищении бюджетных средств. Свою вину признала только бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. В октябре Мосгорсуд вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
2019-12-20T02:08:00+03:00
2019-12-20T02:10:08+03:00
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02:08, 20 декабря 2019
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