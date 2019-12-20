МВД предлагает наделить себя правом изымать детей из семьи в случае угрозы их жизни и здоровью.

Сейчас таким правом наделены только органы опеки. Как сказал ИФ начальник управления по обеспечению общественного порядка Станислав Колесник, полицейские иногда сталкиваются со случаями, когда требуется незамедлительно принять меры по «изоляции» ребенка. Он пояснил, что органы опеки работают только в рабочее время — с девяти до шести, «а в остальное время на эти сообщения приходится реагировать сотрудникам полиции.