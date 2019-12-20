Суд арестовал 12-го фигуранта дела о покушении на главу ингушского Центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева.

Как сообщили ТАСС в суде, арестованному предъявлено обвинения по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном ношении оружия. Ибрагим Эльджаркиев был застрелен вместе с братом в Москве 2 ноября на улице Академика Анохина.