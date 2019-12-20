Суд арестовал 12-го фигуранта дела о покушении на главу ингушского Центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева.

Как сообщили ТАСС в суде, арестованному предъявлено обвинения по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном ношении оружия. Ибрагим Эльджаркиев был застрелен вместе с братом в Москве 2 ноября на улице Академика Анохина.
2019-12-20T02:05:00+03:00
2019-12-20T02:06:18+03:00
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02:05, 20 декабря 2019
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