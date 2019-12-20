Правоохранительные органы, возможно, установили личность человека, открывшего стрельбу на Лубянке.

По сведениям РЕН ТВ, это 39-летний уроженец Московской области. Официально это пока не подтверждено. Первоначально сообщалось, что вооруженных преступников было трое, но позже эта информация была официально опровергнута. В ФСБ, а потом и в СК сообщили, что нападавший действовал один и был убит в перестрелке с сотрудниками силовых структур. В результате нападения один сотрудник ФСБ погиб, пять человек — в том числе один гражданский — получили ранения. Дел расследуется центральным аппаратом СК.