Суд в Швеции приговорил к условному сроку и общественным работам местного жителя за угрозы Грете Тунберг.

Как передает ТАСС, в анонимных письмах злоумышленник обещал спустить собак на 16-летнюю экоактивистку или расстрелять ее из снайперской винтовки, если она не откажется от борьбы за климат. В ходе следствия обвиняемый признался, что ему не нравилось внимания СМИ к Тунберг и он просто хотел ее напугать.