Суд в Швеции приговорил к условному сроку и общественным работам местного жителя за угрозы Грете Тунберг.

Как передает ТАСС, в анонимных письмах злоумышленник обещал спустить собак на 16-летнюю экоактивистку или расстрелять ее из снайперской винтовки, если она не откажется от борьбы за климат. В ходе следствия обвиняемый признался, что ему не нравилось внимания СМИ к Тунберг и он просто хотел ее напугать.
2019-12-20T01:10:00+03:00
2019-12-20T01:10:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:10, 20 декабря 2019
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