Гендиректор Microsoft Сатья Наделла стал человеком года по версии Financial Times.

Издание считает, что он сумел занять «особое место среди магнатов в сфере технологи, вернув Microsoft в число наиболее влиятельных компаний.
2019-12-20T01:08:00+03:00
2019-12-20T01:09:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 20 декабря 2019
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