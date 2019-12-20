К МКС сегодня отправится новейший американский корабль Starliner.

Он разработан в компании Boeing для перспективных пилотируемых полетов американских астронавтов. Как сообщает NASA, запуск корабля в тестовом непилотируемом режиме

планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Atlas V. Старт на мысе Канаверал состоится, когда в Москве будет 14:36. Первая ступень носителя оснащена российским двигателем РД-180.