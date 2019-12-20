Внеочередное общее собрание акционеров «Яндекса» обсудит сегодня создание Фонда общественных интересов.

В случае положительного решения новая структура получит в дальнейшем «золотую акцию», которая будет давать решающий голос на собрании акционеров. Совет директоров «Яндекса» принял решение об изменениях в структуре управления месяц назад в связи с внесением в ГД законопроекта об ограничении доли иностранных инвесторов в крупнейших российских интернет-компаниях. Фонд общественных интересов будет обладать некоторыми правами управления. Принадлежащая Сбербанку «золотая акция» «Яндекса» будет передана компании по символической цене 1 евро.
2019-12-20T01:06:00+03:00
2019-12-20T01:07:38+03:00
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01:06, 20 декабря 2019
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