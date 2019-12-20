Россия, Украина и Еврокомиссия достигли в Берлине принципиального соглашения по газу.

Как сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович, соглашение достигнуто по всем пунктам. Теперь его должны одобрить власти России и Украины. Между тем, в Газпроме утверждают, что переговоры по газу сегодня продолжатся в Минске.
2019-12-20T01:05:00+03:00
2019-12-20T01:06:26+03:00
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01:05, 20 декабря 2019
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