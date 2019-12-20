Здание московской больницы, сотрудники которой сообщали об угрозе увольнения, передадут Центру паллиативной помощи

Как рассказала «Эху Москвы» основатель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, это было давно известно главврачу, но он не довел информацию до сотрудников.

Нельзя говорить о том, что мэрия закрывает медучреждение и уменьшает количество коек, ситуация полностью противоположная, подчеркнула Федермессер.

Позавчера сотрудники филиала московской онкологической больницы пожаловались на то, что руководство объявило о закрытии и предложило специалистам уволиться по собственному желанию. Медики отказались, после чего, по их словам, главврач вызвал Росгвардию. Департамент здравоохранения Москвы пообещал, что больница будет закрыта на ремонт, а врачам предложат новые места работы.