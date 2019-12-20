Администрация Дональда Трампа, по некоторым данным, выступает против новых антироссийских санкций

Американский новостной сайт The Daily Beast, ссылаясь на письмо Госдепартамента, адресованное профильному комитету в Сенате, пишет, что Белый дом решительно не согласен с проектом, если он не будет переработан. Авторы документа считают, что новые ограничения могут навредить экономике союзников США в Европе и разрушить поддержку нынешних санкций в отношении Москвы.

Сенат позавчера одобрил новый проект жестких санкций против российских банков и суверенного долга страны. Кроме того, после принятия документа, Россия может попасть в список стран, финансирующих терроризм.