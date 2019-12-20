Москва и Киев близки к заключению соглашения по транзиту газа

Стороны подготовили соответствующий протокол, в ближайшее время его предстоит согласовать. Об это сказал российский министр энергетики Александр Новак. Слова главы ведомства приводит «Интерфакс». Сегодня в Берлине состоялись очередные переговоры с участием представителей ФРГ и Евросоюза. Они продлились почти 8 часов. Детали не раскрываются.

Действующий договор по транзиту газа рассчитан до конца этого года. Новое соглашение оказалось под угрозой из-за продолжающегося разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже.