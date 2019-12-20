Спецслужбы квалифицировали стрельбу у здания ФСБ как теракт

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. Официально пока известно лишь о деле, возбужденном по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Между тем, по сведениям газеты, одна из версий случившегося – провокация террористов, устроенная во время выступления Владимира Путина на концерте в канун Дня сотрудников госбезопасности.

Делом займется центральный аппарат СК – об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, в результате нападения один сотрудник ФСБ погиб, еще четверо ранены. Кроме того пострадал один прохожий. Агентство «Москва» со ссылкой на спецслужбу писало о трех преступниках, однако позже эту публикацию аннулировали. Официально известно об одном злоумышленнике, который около 18 часов открыл огонь у здания приемной на Лубянке, после чего в перестрелке с силовиками был убит.

Федеральные телеканалы упоминали о стрельбе в центре столицы в своих новостных выпусках вскользь. Информационные агентства отреагировали на ЧП спустя почти час после его начала.

Как утверждает сайт Baza, в региональных отделениях ФСБ и МВД по всей России введены особые меры безопасности.