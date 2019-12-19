Украина и Россия достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Об этом по итогам переговоров сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефович. Его слова приводит «Интерфакс». Российский министр энергетики Александр Новак сказал, что стороны подготовили детальный протокол к будущему договору. В ближайшее время его еще предстоит проработать. Следующая встреча представителей Москвы и Киева состоится в ближайшее время.

Текущий контракт на транзит газа истекает в конце года. Ранее «Газпром» предлагал «Нафтогазу» продлить его при условии, что украинская сторона откажется от всех многомиллиардных претензий в Стокгольмском арбитраже. Однако Киев на это не соглашался.