В крупных российский городах, по некоторым сведениям, местные отделения ФСБ и МВД усилили меры безопасности

Как пишет сайт Baza, пройти в них можно только по паролю. Это может быть связано со стрельбой в центре Москвы у здания ФСБ. Там был затрелен один нападавший. Его личность и мотивы устанавливаются. Источники «Ведомостей» уточняют, что по одной из версий спецслужб, действия преступника координировали террористы с целью провокации во время выступления Владимира Путина на праздновании дня сотрудника органов госбезопасности. Президент вместе с главами спецслужб присутствовал в это время на концерте в Большом Кремлевском дворце. Ему сообщили о стрельбе на Лубянке, но торжественное мероприятие прерывать не стали. Официально о теракте силовики не говорят. Возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По данным Минздарава, при нападении пострадали пять человек, один сотрудник ФСБ погиб.

Действия силовиков при попытке нападения можно назвать успешными. Такое мнение «Эху Москвы» высказал ветеран группы спецназа «Вымпел» Анатолий Ермолин.

Для безопасности граждан на улице также были применены верные меры, добавил Анатолий Ермолин.

Рейтер утверждает, что российские спецслужбы знали о готовящемся нападении. Якобы было информация, что оно произойдет во время концерта в честь Дня работников органов безопасности, но неизвестно где именно. Информационные агентства сообщили о случившемся спустя час после начала стрельбы. В эфире федеральных каналов происходящее обсуждалось вскользь. Основные сюжеты были посвящены сегодняшней пресс-конференции Путина.