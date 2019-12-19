Дело о крушении ТУ-154 над Черным морем закрыли за отсутствием состава преступления

Об этом «Интерфаксу» сказал адвокат Игорь Трунов, уточнивший, что соответствующее постановление было засекречено.

Лайнер Минобороны, направлявшийся в Сирию из Москвы с дозаправкой в Сочи, разбился вскоре после взлета. Все 92 человека на борту погибли. Среди них были артисты ансамбля и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Военное ведомство посчитало, что к крушению могли привести действия экипажа, дезориентированного в пространстве. Родственники погибших эту версию подвергли сомнению. Они озвучивали версии о перегрузе и взрыве на борту.